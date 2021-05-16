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16 Mayıs 2021 Pazar 20:11:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 20:11:00

İskenderun'da 313 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Limanında bir gemide "Captagon" cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Muş, uyuşturucunun piyasa değerinin 313 milyon TL olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yüklü bir gemide "Captagon" cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Muş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün; Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir."

"Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yükü "bina taşı" beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir."

"Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) "Captagon" cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL'dir."

"Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Etiketler : Captagon iskenderun uyuşturucu
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