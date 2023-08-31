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31 Ağustos 2023 Perşembe 19:05:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 19:05:00

İskenderun'da 19 şüpheli gözaltına alındı

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İskenderun'daki asayiş uygulamalarında 19 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda 15 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 308 uyuşturucu nitelikli hap, 5 ruhsatsız tabanca, 1'er çalıntı motosiklet ile hacizli araç ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos'ta kent genelinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda çeşitli suçlardan 19 şüpheliyi yakaladı.

Uygulamalarda 15 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 308 uyuşturucu nitelikli hap, 5 ruhsatsız tabanca, 1'er çalıntı motosiklet ile hacizli araç ele geçirildi.

Etiketler : asayiş uygulamaları yakalama operasyonu uyuşturucu ele geçirme
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