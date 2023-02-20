20 Şubat 2023 Pazartesi 21:40:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 21:40:00
İskenderun Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor
Kaynak: AA
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Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından İskenderun Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
Ayrıntılar geliyor..
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