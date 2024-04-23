İskelet parçaları ona mı ait? "Kayıp Ekonomist" olayında yeni gelişme

İskelet parçaları ona mı ait? "Kayıp Ekonomist" olayında yeni gelişme

Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg, köpeği Tina ile ormanda yürüyüşe çıkmıştı. Yürüyüşten 74 gün sonra köpeği evine dönmüş ancak kendisinden 312 gündür haber alınamamıştı.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen iskelet parçaları ve eşyalar bulundu.

BULUNAN İSKELET PARÇALARI BERZEG'E Mİ AİT?

Berzeg'in evinin yakınlarında bulunan insana ait olduğu iddia edilen kemik parçalarının olduğu alana jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek.

OLAY YERİNDE KREDİ KARTLARI DA BULUNDU

Ayrıca iskelet parçalarının bulunduğu alanda elbise parçaları ve kredi kartları da vardı. Berzeg olayı hala sırrını korumaya devam ederken savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemeleri ve DNA testlerinin ardından yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.