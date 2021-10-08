İşgalci CHP'li bakın kim çıktı!

TÜGVA'yı 27 saat boyunca işgal eden CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ablasının iskelede ruhsatsız dükkanının olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ablası Gönül Dinler'in; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin kiracısı olduğu yerin alt katında "Alem Büfe" isimli hediyelik eşya satan dükkanının olduğu bildirildi. Gönül Dinler'in, Büyükada Vapur İskelesi'nin önünde de tezgah açtığı ifade edildi. Gönül Dinler'in, Maltepe Belediyesi'nde CHP'den Meclis üyesi olduğu öğrenildi.

PEKİN: ALİ ERCAN AKPOLAT'IN ABLASI İŞGALCİ POZİSYONUNDA.. NE KADAR İŞGAL PARASI ÖDÜYOR?

DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin; Ali Ercan Akpolat'ın ablası Maltepe Belediyesi Meclis üyesi Gönül Dinler'in Büyükada Vapur İskelesi işleten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'yle kira kontratı olmadan dükkan işlettiğini söyledi ve "Ablası (Gönül Dinler) orada işgalci pozisyonunda.. Ne kadar işgal parası ödüyor?" diye sordu.

Nail Murat Pekin, şunları söyledi:

"Sayın İlçe Başkanı Ercan Akpolat, 'TÜGVA komik bir para ile orayı kiraladı. Orayı işgalci TÜGVA'dan kurtaracağız' diye beyanatlarda bulundu. Peki o TÜGVA'nın kiracısı olduğu yerin alt katında kendi ablasının dükkanı var. Ve o dükkanında mal sahibi yine Şehir Hatları İşletmesi. Peki o dükkan ile ilgili olarak ablasının kira kontratı var mı? Bildiğimiz üzere yok. Ablası orada işgalci pozisyonunda.. Ne kadar işgal parası ödüyor? Tabi ben biliyorum da ona sorun isterseniz. Acaba orayı da işgalden kurtarmak gibi bir düşüncesi var mı? Merak bu ya.."

ALİ ERCAN AKPOLAT VE EKİBİ, TÜGVA BİNASINI 27 SAAT BOYUNCA İŞGAL ETTİ

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının vakfın eşyalarını hukuka aykırı olarak götürülmesine de destek vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının baskın sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis ile TÜGVA üyesi Veysel Yıldız yaralanmıştı.

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi, işgal ettikleri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde poz vermişti. Adalar Kaymakamlığı'nın kararıyla Çevik Kuvvet ekipleri, Ali Ercan Akpolat ve partilileri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nden 27 saat sonra çıkarmıştı.

10 SENE İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018 senesinde 10 sene için kira sözleşmesi imzaladığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TÜGVA ile kira sözleşmesinin devam ettiği bildirildi.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIK TAHLİYE TALEBİNİ REDDETTİ

TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nin İBB ile kira sözleşmesinin devam ettiğine ilişkin açtığı tespit davası sürecinin devam ettiği, konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle Adalar Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği'nin İBB'nin tahliye talebini reddettiği öğrenildi.

"AZ BUÇUK ONUR KIRINTISI VARSA, İSTİFA ETMESİ DOĞRU OLANDIR"

DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ı istifaya davet etti. Pekin, "Ticaret yapılamaz dediği binanın giriş katında CHP Adalar İlçe Başkanının kendi öz ablası hiçbir kira akti olmadan işgalci pozisyonu ile yıllardır hediyelik eşya dükkanı işletip, dükkanının önünde de işporta tezgahı işletiyor. Gelinen durumda, Sayın İlçe Başkanı'nın, üzerinde az buçuk onur kırıntısı varsa, istifa etmesi doğru olandır" dedi.

Nail Murat Pekin, şunları söyledi:

"Adalar Vapur İskelesi, ticari amaç güdülmemesi şartı ile denizcilik yolları işletmesi tarafından şehir hatları olarak İBB'ye devir edilmiştir. Bu sebeple o binada hiçbir şekilde ticari işletme bulunamaz."

"Gelinen noktada, 2018 yılında kamuya yararlı vakıf statüsü gerekçe gösterilerek binanın üst katı TÜGVA isimli vakfa 10 seneliğine kiralanıyor. 5 Ekim 2021 günü İBB Zabıtaları 'tahliye kararı var' diye binanın üzerindeki vakfın kapısını kırıp yeri tahliye ediyorlar. Ancak, ortada bir tahliye kararı olmaması ve olsa bile tahliye etme yetkisinin belediye zabıtasında olmaması sebebiyle, bir takım karışıklıklar ve üzücü olaylar yaşanıyor. Buraya kadar olan konu iki kurum arasındaki bir konu ve yargı kararını verecektir."

"Ancak, CHP İlçe Başkanı kendisine durumdan vazife çıkartıp, örgütüne çağrı yaparak bu yeri vakfın işgalinden kurtaracağız sloganı ile söz konusu yeri işgal etme eylemi düzenliyor. Yaşanan arbede sonucu yaralananlar oluyor. İl Başkanı Sayın Kaftancıoğlu'na binanın ticari amaçla kullanılamayacağı, vakfın ticari amaçla kafe işlettiği açıklamasını yaptırıyor. Akabinde kendisi de aynı cümleleri bağlandığı kanallarda sarf ediyor."

"Ancak ticaret yapılamaz dediği binanın giriş katında CHP Adalar İlçe Başkanının kendi öz ablası hiçbir kira akti olmadan işgalci pozisyonu ile yıllardır hediyelik eşya dükkanı işletip, dükkanının önünde de işporta tezgahı işletiyor."

"Bu arada da öz ablası aynı zamanda Maltepe Belediye Meclis Üyesi. Siyaset namus ile yapıldığında insanlara onur kazandırır, namus yolundan sapılarak yapıldığında ise insanları soytarı durumuna düşürür."

"Ben ve arkadaşlarım, CHP üyeliğinden bu durumu gördüğümüz için zamanında istifa ettik. Zira bu anlayışın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi sonunda 'işporta' partisi haline getirdiğini üzülerek gözlemlemiştik. Gelinen durumda, Sayın İlçe Başkanı'nın, üzerinde az buçuk onur kırıntısı varsa, istifa etmesi doğru olandır."