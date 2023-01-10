İşitme engellilerin sesi oldu

Boğulma tehlikesi geçirip 3 yıl konuşamayan Ezgi, 15 ameliyat geçirdikten sonra sağlığına kavuştu. Konuşamadığı dönemde öğrendiği işaret dilinin eğitimini alıp eğitmen oldu, şimdi işitemeyenlerin sesi oluyor.



EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Arkadaşlarıyla 16 Haziran 2014'te Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Dolunay Plajı'na giden Ezgi Sarı, yüzdüğü sırada epilepsi nöbeti nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerce kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Ezgi, soluk borusundaki tahribat sonucu konuşma yetisini kaybetti. Bu süreçte boğazına kanül (iki ucu açık, esnek yapılı tüp) takılan genç kız, 3 yıl boyunca konuşamadı.

KONUŞABİLMEK İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİ

Sesine tekrar kavuşulabilmek için 15 ameliyat geçiren Ezgi Sarı, tedavisi boyunca çevresindekilerle işaret diliyle anlaşmaya çalıştı. Sarı, sağlığına kavuştuktan bir süre sonra hastalık sürecinde kullandığı işaret dilinin eğitimini almaya başladı ve işaret dili tercümanı ve eğitmeni oldu. Ezgi, 4 yıldır eğitmen olarak çalıştığı Fatsa Gençlik Merkezinde çocuklara işaret dili öğretiyor.

30 yaşındaki Ezgi Sarı, "Şu anda işitme engelli bir insanla iletişim kurduğumda dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Onların sesi olmak ve derdini anlatabilmek büyük mutluluk" dedi.

