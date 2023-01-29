İsimsiz kahramanlar Kış Tatbikatı'nda
Kaynak: TRT Haber
MSB, her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın isimsiz kahramanlarının Kış Tatbikatı videosunu paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Kış Tatbikatı'na dair görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de Kış Tatbikatı'nda izleyelim" sözlerine yer verildi.
Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de Kış Tatbikatı'nda izleyelim... #MSB pic.twitter.com/xunNi4R1nI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2023
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