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29 Ocak 2023 Pazar 14:20:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 14:20:00

İsimsiz kahramanlar Kış Tatbikatı'nda

Kaynak: TRT Haber

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MSB, her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın isimsiz kahramanlarının Kış Tatbikatı videosunu paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Kış Tatbikatı'na dair görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de Kış Tatbikatı'nda izleyelim" sözlerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı kış tatbikatı özel kuvvetler komutanlığı
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