İsimsiz kahramanlar Kış Tatbikatı'nda

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Kış Tatbikatı'na dair görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de Kış Tatbikatı'nda izleyelim" sözlerine yer verildi.