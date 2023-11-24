VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 17 terör hedefi imha edildi
Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
Başkentte aranan 727 kişi yakalandı
Sabiha Gökçen ekonomik uçuşun merkezi olacak
Binali Yıldırım: Dünya, Gazze'de yaşanan etnik temizlik karşısında susuyor
Sisi'den 'Filistin devleti' çıkışı: Silahsızlandırılmış olmasına hazırız
24 Kasım 2023 Cuma 20:02:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 20:02:00

İşgalcilerden 'savaş sürecek' açıklaması: Akan kan İsrail'i doyurmadı

ABONE OL

İşgalci İsrail'in eli kanlı Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İnsani aranın ardından, tüm gücümüzle savaşa devam edeceğiz" açıklamasında bulunarak Gazze'deki vahşeti sürdüreceklerinin mesajını verdi.

İşgalci İsrail'in eli kanlı Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından tüm güçlerini kullanarak savaşa devam edeceklerini söyledi.

Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, İtalyan mevkidaşı Guido Crosetto ile Tel Aviv'deki Bakanlık binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze'de varılan uzlaşmaya ilişkin konuştu.

Gallant, "Kısa bir insani ara olacak sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. (Hamas'ın elinde) 240 esir var ve bu, kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Lübnan sınırında açılan cepheye ilişkin Gallant, şunları kaydetti:

"Savaşmakta bir çıkarımız yok ancak düşmanlarımızı caydırmamız gerekiyor. 7 Ekim öncesine dönemeyiz. Hamas tarafından vahşi bir saldırıya uğradık sonra da Hizbullah'ın saldırısı geldi. Vatandaşlarımıza yönelik tehditlere tolerans göstermeyeceğiz."

Etiketler : işgalci israil gazze filistin Yoav Gallant
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX