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İşgalci İsrail'e destek vermişti! Sagiv Jehezkel ülkeden ayrıldı
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15 Ocak 2024 Pazartesi 18:20:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 18:20:00

İşgalci İsrail'e destek vermişti! Sagiv Jehezkel ülkeden ayrıldı

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Antalyaspor'da forma giyen ve Trabzonspor'daki gol sevincinde İsrail'e destek veren Sagiv Jehezkel, gözaltına alınmıştı. 28 yaşındaki oyuncu için sınır dışı edilme kararı verildi. İşte detaylar...

Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel (28), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL UÇAKLA AYRILDI"

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, yaptığı açıklamada, Jehezkel'i, yaptığı hareketten dolayı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün Trabzonspor ile oynadıkları maç sonrası yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bıraktıklarını anımsattı.

Evren, İsrailli futbolcunun ülkesine dönmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.

Etiketler : Sagiv Jehezkel Antalyaspor Sınır Dışı İsrail
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