İşgalci İsrail'den TRT Haber ekibine saldırı! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi

İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engellerken, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde ve çevresinde demir bariyerler kurdu.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya alınmadıkları için namazlarını Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde kılmak için toplanan Filistinli gençlere saldırdı.

Göz yaşartıcı gaz ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla Filistinli gençlere saldıran İsrail polisinin şiddeti, bölgedeki olayları takip eden gazetecileri de hedef aldı.

Polis güçlerinden biri, TRT Haber ekibinden kameraman Ahmet Bağış'ı ve muhabir Murat Can Öztürk'ü, canlı yayın yaptıkları sırada itti, ardından tüfeğinin namlusuyla vurarak kameranın camını kırdı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN SERT TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İsrail'in TRT Haber ekibine yönelik saldırısına sert tepki gösterdi.

Altun paylaşımında, İsrail'in uluslararası hukuku çiğnemeyi sürdürdüğünü vurgularken, "İsrail, askerinden polisine tüm silahlı unsurlarıyla uluslararası hukuku çiğnemeye, adeta kural, ilke tanımamaya devam ediyor. İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısını kınıyorum, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiç kuşkusuz bu çirkin saldırı, İsrail'in basın özgürlüğü konusundaki siciline yeni bir utanç olarak eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Fahrettin Altun, "Bebek, kadın, yaşlı, engelli, gazeteci demeden katliamlarına devam eden, basın mensuplarının görevini ifa etmesine engel olan İsrail'e karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarması gerektiği çağrımızı yineliyorum" dedi.

İsrail, askerinden polisine tüm silahlı unsurlarıyla uluslararası hukuku çiğnemeye, adeta kural, ilke tanımamaya devam ediyor.



İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısını kınıyorum, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Hiç kuşkusuz bu çirkin saldırı,... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 17, 2023

"SUÇLULUK DUYGUSUNU YANSITIYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in TRT Haber ekibine yönelik saldırısını şiddetle lanetledi.

Çelik, "Filistin'de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna iletebilmek ve kirli dezenformasyonları bertaraf etmek üzere mücadele veren TRT ekibini ve tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullanırken İsrail'in basına yönelik öfkesinin kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıttığını söyledi.

Çelik, İsrail'in insanlık suçlarını belgelendirmeye ve uluslararası platformda dile getirmeye devam edeceklerini duyurdu.