İşgalci İsrail tankları hastane kuşattı: "Acil müdahale gerekiyor"
Kaynak: AA
Filistin Kızılayı, işgalci İsrail tanklarının Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ndeki kuşatmasının devam ettiğini belirterek, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.
Filistin Kızılayı, İsrail ordusuna ait tankların abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki kuşatmasının devam ettiğini belirterek tehlikede olan ekiplerinin korunması için acil müdahale çağrısında bulundu.
Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki ekiplerin kuşatma altında kaldığı belirtildi.
Tankların hastane çevresinde konuşlandığı ifade edilen açıklamada, İsrail askerlerinin yoğun silah seslerinin duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, tehlike altında olan hastanedeki Filistin Kızılayı ekiplerinin korunması için acil müdahale talebinde bulunuldu.
Filistin Kızılayı dün yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattığını bildirmişt
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu.
İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 35 hastaneden 25'i hizmet dışı kaldı.
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