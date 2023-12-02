İşgalci İsrail ordusundan flaş 7 Ekim açıklaması: Hamas, Gazze Tümeni Komutanı'nı öldürdü

İşgalci İsrail ordusu, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Albay Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğü ve cesedinin de Hamas'ın elinde bulunduğu ifade edildi.