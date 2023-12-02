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İşgalci İsrail ordusundan flaş 7 Ekim açıklaması: Hamas, Gazze Tümeni Komutanı'nı öldürdü
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02 Aralık 2023 Cumartesi 20:58:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 20:58:00

İşgalci İsrail ordusundan flaş 7 Ekim açıklaması: Hamas, Gazze Tümeni Komutanı'nı öldürdü

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusu, Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu duyurdu.

İşgalci İsrail ordusu, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Albay Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğü ve cesedinin de Hamas'ın elinde bulunduğu ifade edildi.

İşgalci İsrail basınında yer alan haberlerde, Albay Hamami'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından esir alınan en üst düzey rütbeli İsrail askeri olduğu belirtildi.

Etiketler : Gazze Tümeni Albay Asaf Hamami Hamas İSRAİL FİLİSTİN
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