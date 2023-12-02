VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Gazze tepkisi: "Savaş değil soykırım!"
İşgalci İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha katletti
İşgalci İsrail hesap vermeli: "Filistin UCM'nin sınavı"
İspanyollar Filistin için sokaklara döküldü
İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı
İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait “hedefleri” vurduğunu bildirdi
02 Aralık 2023 Cumartesi 18:45:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 18:45:00

İşgalci İsrail hesap vermeli: "Filistin UCM'nin sınavı"

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgalci İsrail'in Gazze'deki vahşet için hesap vermesi gerektiğinin altını çizerek, "Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM )sınavı" dedi.

Başbakan'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde UCM Başsavcısı Kerim Han'ı kabul etti.

Iştiyye, görüşme sırasında Filistin'in UCM'nin ve uluslararası hukukun sınavı olduğunu ifade ederek, "Filistin için adalet sağlanırsa bu UCM'nin başarısı olacaktır aksi ise başarısızlık, çifte standart ve mahkemenin siyasallaşmasının açık göstergesidir." diye konuştu.

Başsavcı'dan gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve dava süreçlerinin hızlandırılmasını talep eden Iştiyye, "Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. İsrail'in geçmişte cezalandırılmaması, bugün de yaptıklarına devam etmesine neden oldu. UCM, ceza ve caydırıcılık amaçlı olmalı, kimse hukukun üstünde olamaz. Ancak İsrail, bunun aksi yönünde hareket ediyor ve 75 yıldır hukukun üstünde." ifadelerini kullandı.

Bugün Batı Şeria ve Gazze'de İsrail tarafından toplu soykırımlar ve cinayetler yaşandığını kaydeden Iştiyye, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistin halkına her yoldan sistematik savaş düzenlediğini ekledi.

UCM'nin X hesabı üzerinden 30 Kasım'da yapılan açıklamada, "Başsavcı'nın 7 Ekim'deki saldırılardan sağ kurtulanların ve kurban ailelerinin isteği ve daveti üzerine İsrail'i ziyaret edeceği" belirtilmişti.

Han'ın ayrıca Ramallah'ı ziyaret ederek, üst düzey Filistinli yetkililerle görüşeceği ifade edilmişti.

Etiketler : Filistin Başbakanı İsrail Gazzedeki vahşet
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX