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30 Kasım 2023 Perşembe 20:23:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 20:23:00

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gün içinde ateş açarak yaraladığı bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Kuzey Ağvar bölgesi yakınlarında bir Filistinliye ateş açtı. Askerler, Filistin Kızılayı ekiplerinin yaralının hastaneye kaldırılması için bölgeye yaklaşmasına izin vermedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas'ın Tamun kasabası sakinlerinden 25 yaşındaki Karim Halid Muhammed Beni Avde'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi.

Etiketler : İsrail Filistin BATI ŞERİA KATİL
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