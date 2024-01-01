İşgalci İsrail Gazze'de 21 bin 978 kişiyi şehit etti

İsrail'in Gazze'deki vahşeti sürüyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında katledilen Filistinli sayısı 21 bin 978'e, yaralananların sayısı 57 bin 697'ye yükseldi.
01 Ocak 2024 Pazartesi 16:12:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 16:12:00
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İsrail'in Gazze'deki vahşeti sürüyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında katledilen Filistinli sayısı 21 bin 978'e, yaralananların sayısı 57 bin 697'ye yükseldi.