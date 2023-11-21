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21 Kasım 2023 Salı 14:51:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 14:51:00

İşgalci İsrail, Filistinli çocuklara zulmediyor

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'daki mülteci kampında 2'si çocuk 5 Filistinliyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail güçleri, 2'si çocuk 5 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı ateş açtı. Açılan ateş sonucu aralarında 14 ve 17 yaşlarındaki 2 çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli yaralandı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerden 4'ünün gerçek mermi, birinin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı bilgisi verildi.

Etiketler : israil filistin çocuk
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