VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamas'tan İsrail işgaline karşı kararlılık mesajı: 136 askeri araç imha edildi
Bayraktar TB3 SİHA 4. uçuş testinde de başarılı
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 351 askerinin öldüğünü açıkladı
Hollywood yıldızı Blanchett 'Gazze'de ateşkes için kürsüde
Avusturya'da yasaklı Hamas sembolünü kullananlara para cezası artırılacak
İşgalci İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu: 19 Filistinli şehit oldu
08 Kasım 2023 Çarşamba 21:36:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 21:36:00

İşgalci İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu: 19 Filistinli şehit oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda 19 Filistinli şehit oldu.

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda 19 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya Mülteci Kampı'nda El-Yemen es-Said Hastanesi yakınında bir evi bombalaması sonucu 19 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İşgalci İsrail saldırısı nedeniyle yaşayanların bulunduğu evde birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İşgalci İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgalci İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 34'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İşgalci İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : GAZZE İŞGALCİ İSRAİL ŞEHİT SALDIRI
Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi

Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX