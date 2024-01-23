İşgalci İsrail bir günde 21 asker kaybetti... Netanyahu: En zor günlerden birini yaşadık

Netanyahu, X sosyal medya platformundan dün Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini ileten Netanyahu, "Dün savaşın başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık." ifadesini kullandı.

İSRAİL GÜÇLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

"Felaket" olarak nitelediği durumla ilgili İsrail ordusunun soruşturma başlattığını aktaran Netanyahu, Gazze'ye saldırıların "mutlak zafere" ulaşıncaya kadar devam edeceğini savundu.

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle yayımladığı mesajında bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtmişti.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne kara saldırısının başladığı 27 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221'e yükseldi.

Lübnan sınırı ve Batı Şeria'daki çatışmalar dahil olmak üzere 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556'ya çıktı.



İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.