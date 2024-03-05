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İsrail Batı Şeria'da teröre devam ediyor: Saldırılarda bir Filistinli şehit oldu
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05 Mart 2024 Salı 19:22:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 19:22:00

İşgalci İsrail Batı Şeria'da teröre devam ediyor: Saldırılarda bir Filistinli şehit oldu

Kaynak: AA

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İsrail askerlerinin, işgal ettiği Batı Şeria'da ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Huvvara beldesi yakınında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş açarak öldürdü.

İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistin beldesi Huvvara yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

İşgalci İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, öldürülen Filistinli tarafından bıçaklanan İsrail vatandaşı bir Yahudi yerleşimci omzundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri "bilinci açık" yaralıya müdahale etti.

Öldürülen Filistinlinin Nablus yakınlarındaki Urif köyünden 16 yaşında bir çocuk olduğu aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin ateş açtığı Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından yoğun bir baskı ve şiddet dalgası yaşanıyor. İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Filistin beldelerine askeri baskınlar düzenliyor, Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 422 Filistinli hayatını kaybetti.

Etiketler : İsrail askerleri Batı Şeria FİLİSTİN SALDIRI
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