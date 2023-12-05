İşgalci İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

İşgalci İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Kudüs arasında bulunan Kalendiya Mülteci Kampı ve Beytüllahim kentine düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü, 4 Filistinliyi yaraladı.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki Muhammed Yusuf Hasan Munasıra'nın Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında öldürüldüğü belirtildi.



İsrail güçlerinin, Beytüllahim'deki Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında biri ağır olmak üzere 4 Filistinliyi yaraladığı kaydedildi.



Görgü tanıkları, Dehişe Mülteci Kampı'nda baskına tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında çatışma çıktığını aktardı.



İsrail güçlerinin dün Kalendiya'da açtığı ateş sonucu 32 yaşındaki İbrahim Alkam hayatını kaybetmişti.



Kalendiya Mülteci Kampı'nda bugün öldürülen Muhammed Yusuf Hasan Munasıra'nın da Alkam gibi Filistin yönetimine bağlı Gümrük İşlerinde çalışan bir polis memuru olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 260'a yükseldi.