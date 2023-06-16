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16 Haziran 2023 Cuma 18:03:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 18:03:00

İşgalci İsrail askerleri , işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

Kaynak: AA

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşim birimlerinin protesto edildiği gösteriye müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Batı Şeria'da Kalkilya kentinin Kefr Kadum, Nablus'un Beyt Decen, Beyta ve Karyut, El Halil kentinin Beyt Emir, Ramallah kentinin Safa ve Kefr Malik beldelerinde düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenlendi. İsrail askerleri bazı beldelerdeki gösterilere müdahale etti.

Gösterilere katılanlar hasarlı lastikleri ateşe vererek, Yahudi yerleşim birimlerini ve İsrail'in ihlallerini kınadı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, El Halil kentinin Beyt Emir beldesindeki gösterilerde 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye nakledildi.

Görgü tanıkları, yaralılar arasında bir foto muhabirinin de olduğunu aktardı.

Kefr Kaddum beldesindeki Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştevi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin beldedeki gösterilere müdahalesinde 3 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

İştevi, onlarca Filistinlinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un Beyt Decen, Beyta ve Karyut beldelerinde İsrail askerlerinin göstericilere karşı kullandığı göz yaşartıcı gazdan onlarca kişinin etkilendiği kaydedildi.

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde her hafta, yasa dışı yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Etiketler : israil filistin batı şeria
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