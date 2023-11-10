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10 Kasım 2023 Cuma 17:12:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 17:12:00

İşgalci İsrail askeri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni hedef aldı

Kaynak: AA

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İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne sığınanlardan yaralananlar oldu. Hastane çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor.

İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne sığınanlardan yaralananlar oldu. Hastane çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor.

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Etiketler : İşgalci israil hastane saldırı
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