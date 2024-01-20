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20 Ocak 2024 Cumartesi 16:12:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 16:12:00

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 115 Filistinliyi gözaltına aldı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 115'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte aralarında çocukların da bulunduğu biri kadın 22 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 115'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Etiketler : israil gözaltı sayısı batı şeria gözaltı işgalci güçler
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