İşgalci İsrail 27 bine yakın Filistinliyi katletti
Kaynak: AA
İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 900'e yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 900'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 117 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 313 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 900'e, yaralı sayısının da 65 bin 949'a yükseldiğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
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