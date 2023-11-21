VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistinli yaralılar Nasır Hastanesi'ne nakledildi
Zehir tacirlerine operasyon! Zanlılar yakalandı
Japonya'dan Gazze için acil eylem çağrısı
İşgalci İsrail 2 gazeteciyi daha öldürdü
Kış aylarında gözyaşı damlası önemli
Batman yolcuları Amsterdam'a gidiyordu
21 Kasım 2023 Salı 07:50:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 07:50:00

İşgalci İsrail 2 gazeteciyi daha öldürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında 2 gazetecinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Beric Mülteci Kampı ve kuzeydeki Beyt Lahiye bölgesinde evleri hedef alınan kadın gazeteciler Ala Tahir el-Hasanat ile Ayat Haddura bombardımanda hayatını kaybetti.

Haddura, gelişmeleri aktarmak için muhabiri olduğu Alghad televizyon kanalına görüntülü bağlandığı yayında "Bu son video olacak." ifadesini kullandı.

"İşgal güçleri, Beyt Lahiye'ye fosfor bombaları attı. Bölgenin boşaltılması için bildiriler dağıttı" diyen Haddura, gözyaşları içinde şunları söyledi:

"İnsanlar deliler gibi yollarda nereye gittiklerini bilmiyor. Biz de evde bölündük. Bir kısmı çıktı, tabii kimsenin nereye gittiğini bilmiyoruz. Durum çok zor. Ya Rabbi, bizlere merhamet et."

Ala Tahir el-Hasanat da Gazze'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'ndaki evinin İsrail uçakları tarafından bombalanması sonucu yaşamını yitirdi.

Etiketler : israil gazze gazeteci
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX