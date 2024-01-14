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14 Ocak 2024 Pazar 18:29:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 18:29:00

İşgalci güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Eriha'nın kuzeyindeki Ayn es-Sultan Mülteci Kampına baskın sırasında Filistinlilere ateş açtı.

Bu sırada göğsünden gerçek mermiyle yaralanan 14 yaşındaki Luey es-Sufi isimli çocuk Eriha Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre ise İsrail güçleri, El Halil'in kuzeydoğusundaki Seir kasabası yakınlarında bulunan Er-Rim Vadisinde 2 Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

İsrail güçleri, Filistinlilerin naaşlarını Filistin Kızılayı ekiplerine teslim etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, öldürülen Filistinlilerin Ahmed Musa Muhammed Cebbarin ve Celal İsa Muhammed Cebbarin olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ya da Kızılaydan Filistinlilere neden ateş açıldığına ilişkin bilgi verilmezken, görgü tanıkları, söz konusu Filistinlilerin, Seir ve Eş-Şuyuh kasabaları üzerine kurulu olan Asfar Yahudi işgal birimi yakınlarında avlanmaya çıktıkları sırada vurulduklarını belirtti.

Böylelikle işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 350'ye yükselmiş oldu.

Etiketler : Eriha Batı Şeria İsrail işgali. ÇOCUK ÖLÜMÜ
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