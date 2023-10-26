İşgal altındaki Ramallah'da şehit sayısı 105'e yükseldi
Kaynak: AA
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun 17 yaşındaki bir genci öldürdüğünü duyuran Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden Filistinli sayısının 105'e yükseldiğini açıkladı
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinli çocuğu öldürdü.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 17 yaşındaki Useyd Hamdi Hamidat'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının 105'e yükseldiği kaydedildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Celezun Mülteci Kampı'nın girişinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.
İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taşlarla karşılık verdi.
İsrail askerleri ayrıca Ramallah ile Celezun Mülteci Kampı arasındaki ana caddeyi beton bloklarla kapattı.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.
Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
- BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
- BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
- "Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
- Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi çağrısı
- BM, hayatını kaybeden Filistinli sayısının gerçek olduğunu duyurdu
- İskoçya Başbakanı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?