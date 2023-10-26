İşgal altındaki Ramallah'da şehit sayısı 105'e yükseldi

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinli çocuğu öldürdü.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 17 yaşındaki Useyd Hamdi Hamidat'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının 105'e yükseldiği kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Celezun Mülteci Kampı'nın girişinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.

İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

İsrail askerleri ayrıca Ramallah ile Celezun Mülteci Kampı arasındaki ana caddeyi beton bloklarla kapattı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.