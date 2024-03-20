İranlılar 'Shopping Fest' için Van'a geliyor
Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart ile 5 Nisan tarihinde 'Shopping Fest' adıyla alışveriş günleri düzenleniyor.
İranlı turistler, 14 günlük nevruz tatillerini geçirmek için kente gelmeyi sürdürürken, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2023 yılında 590 bin İranlının Van'a giriş yaptığını belirterek, bu yılki hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu dile getirdi.