İranlılar 'Shopping Fest' için Van'a geliyor

İranlı turistler, 14 günlük nevruz tatillerini geçirmek için kente gelmeyi sürdürürken, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2023 yılında 590 bin İranlının Van'a giriş yaptığını belirterek, bu yılki hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu dile getirdi.