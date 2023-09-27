İranlı trol itiraf etti! "Talimatı Özdağ'dan alıyordum"
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Provokatif paylaşımlar yapan ‘Ambargo TV'nin İranlı çalışanı polisteki ifadesinde kirli ilişkiyi “Paylaşımların içeriklerini ben belirlemiyordum. Talepler direkt Ümit Özdağ'dan geliyordu. Ben gerekli kurgu ve edit işlemlerini yaptıktan sonra kendisinin onayıyla yayınlıyordum." sözleriyle itiraf etti. İfadenin ortaya çıkmasının ardından Özdağ'dan ise "Ambargo TV'yi 2017'de ben kurdum. Bu arkadaşımız da İran'da rejim karşıtı bir sanatçı. Kendisine destek oldum." açıklaması geldi.
Nefret içerikli paylaşımları nedeniyle tutuklanan Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi, talimatları Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan aldığını söyledi. Saeidi'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Saeidi, "Yapılan paylaşımların içeriğini ben belirlemiyordum. Bana direkt Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum" dedi. Onay aşamasının akabinde videoları paylaştığını da itiraf eden Saeidi, "Onların onayı sonrasında belirtmiş olduğum sosyal medya platformları üzerinden paylaşımlarını gerçekleştiriyordum. Yapmış olduğum video kurgu ve editlerin teyidini ben almıyordum. Ben sadece benden istenildiği şekilde düzenleme gerçekleştiriyordum" ifadelerini kullandı.
ÖZDAĞ: AMBARGO TV BENİM
Ümit Özdağ, Ambargo TV'nin kendisine ait olduğunu doğruladı, İranlı Ramin Saeidi için de "Ambargo TV'yi 2017'de ben kurdum. Bu arkadaşımız Güney Azerbaycan Türkü. İran'a iade edilirse Turancılık'tan hapse atılacak. Kendisi bir sanatçı olduğu için ben de küçük bahşişlerle teknik destek vermesine izin verdim" dedi.
8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Ankara Başsavcılığı'nın internet ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle ilgili başlatttığı soruşturmada Aykırı'nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Ambargo TV yöneticisi Ramin Saeidi'nin de aralarında olduğu 8 kişi tutuklanmıştı.
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