İran'ın Türkiye sınırında şiddetli deprem! Van ve Hakkari'den de hissedildi
Son Dakika Haberleri.. İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde saat 06.16'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın Hoy kentinde yerin 7 kilometre derinliğinde, 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.
Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
- Dr. Enternasyonal: Amerika'dan Ukrayna'ya tüm dünya yardıma koştu
- MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 7 kişi yakalandı
- Bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacak
- Bakan Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı
- Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
- Afşin'de bir bölge "sanayi alanı" ilan edildi