İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Şusef bölgesi yakınları olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12.43'te kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Güney Horasan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden hasar rapor edilmediği aktarıldı.
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