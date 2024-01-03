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03 Ocak 2024 Çarşamba 08:17:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 08:17:00

İran'dan kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki ilk konuğu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olacak. Yarın Türkiye'ye gelmesi beklenen Reisi ile iş birliği anlaşmaları imzalanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lider diplomasisini 2024'te de sürdürecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki ilk konuğu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi. Reisi yarın Türkiye'de olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lider diplomasisini bu yıl da sürdürecek.

Erdoğan'ın yarın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI İMZALANACAK

Başkan Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi'yi Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

İki lider önce baş başa görüşecek. Ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8'inci toplantısına geçilecek.

O toplantıda ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım ve savunma sanayii gibi alanlardaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imza altına alınacak.

İKİ LİDER GAZZE'DE KALICI ATEŞKES İÇİN ATILABİLECEK ADIMLARI GÖRÜŞECEK

Erdoğan-Reisi görüşmesindeki öncelikli gündem başlıklarından biri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.

7 Ekim'den bu yana iki kez telefonla, bir kez de Özbekistan'da yüz yüze görüşen liderler, bölgedeki insani krizin son bulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için yapılabilecekleri konuşacak. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin çözüm önerilerini İranlı mevkidaşına aktaracak.

Erdoğan ve Reisi, Güney Kafkasya ve Suriye'deki gelişmeler ile terörle mücadele konusunu da ele alacak.

Etiketler : iran reisi başkan erdoğan
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