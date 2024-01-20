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İran'dan İsrail'e: Saldırıya uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
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20 Ocak 2024 Cumartesi 21:58:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 21:58:00

İran'dan İsrail'e: Saldırıya uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Kaynak: AA

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İran, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda askerlerinin öldürülmesine "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıyı kınadı.

Kenani, "İsrail'in, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü defalarca ihlal etmesinin ve Suriye'deki çeşitli hedeflere yönelik saldırgan ve provokatif saldırılarını artırmasının kendi güçsüzlük ve çaresizliğini gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Tel Aviv'in Şam'a yönelik saldırısını "suç niteliğinde ve terörist bir eylem" olarak nitelendiren Kenani, tüm ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşların söz konusu saldırıya tepki göstermesi ve kınaması gerektiğini kaydetti.

İran askerlerinin "Suriye hükümetinin resmi daveti ile askeri danışman olarak" Suriye'de bulunduğunu savunan Kenani, "Bu ülkede (Suriye'de) barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesinde önemli rol oynadılar ve oynamaya devam ediyorlar." ifadelerinde bulundu.

Kenani, İsrail'in İran askerlerini öldürmesinin, Tel Aviv'in bölgedeki bazı terör örgütleri ve DEAŞ terör örgütü ile derin ilişkisini açıkça gösterdiğini" belirtti.

Tahran'ın bu saldırının siyasi, hukuki ve uluslararası takibini yapacağını vurgulayan Kenani, İran'ın "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğununun" altını çizdi.

Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in, Şam'ın Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

Etiketler : İran İsrail Suriye saldırı karşılık verme hakkı.
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