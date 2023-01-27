VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki
Almanya: Ukrayna'yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı
"2022 yılında 6,5 milyar dolarlık madencilik ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"
"Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında bitiriyoruz"
Başkan Erdoğan: Türkiye can dostu Azerbaycan'ın yanındadır
Yapılandırma teklifi TBMM'ye sunuldu
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
"Başörtüsü meselesi için bir yasa teklifi hazırladık, gündeme getiriyoruz"
Hisarcıklıoğlu'ndan AB'ye "vize ve taşıma kotası"na çözüm bulma çağrısı
Anayasa Mahkemesi, 10 yılda 375 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı
"Kutsal değerlere saldırmak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez"
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda örgütün güncel yapılanması deşifre edildi
Başkan Erdoğan, Karadeniz gazı için tarih verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz
"Bizim için Türkiye Yüzyılı mottosu bir slogandan ibaret değil ve olmayacak"
Başkan Erdoğan Söğüt'te
"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Bakanlık açıkladı: İZBAN için 2,8 milyar dolarlık yatırım yapıldı
"Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor"
Mannu animasyon filmi 10 Şubat'ta sinemalarda
Casper'dan öğrenciler için keyifli tatil rehberi!
"Cumhurbaşkanı aday göstermesiyle ilgili 2018'de düzenleme yapılmıştı"
27 Ocak 2023 Cuma 15:55:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 15:55:00

İran'daki Azerbaycan elçiliğine saldırı! Başkan Erdoğan: Türkiye can dostu Azerbaycan'ın yanındadır

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti;

"Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır."

Etiketler : recep tayyip erdoğan azerbaycan tahran saldırı
Kırmızılı gece

Kırmızılı gece
Dominik'ten kızına koştu

Dominik'ten kızına koştu
Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev

Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev
50'nci yıl albümü

50'nci yıl albümü
Konser öncesi serum takviyesi

Konser öncesi serum takviyesi
Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu
90'lara yoğun ilgi

90'lara yoğun ilgi
50 bin kişilik koro

50 bin kişilik koro
Denizkızına partner aranıyor

Denizkızına partner aranıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX