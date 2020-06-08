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08 Haziran 2020 Pazartesi 13:24:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 13:33:00

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 351'e yükseldi

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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 8 bin 351'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 8 bin 351'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 70 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 43 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Cihanpur, böylece toplam can kaybının 8 bin 351'e, vaka sayısının da 173 bin 832'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 619'unun durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 136 bin 360 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini ifade etti.

Cihanpur, ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 107 bin 254 test yapıldığı bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca güneydeki Huzistan eyaletinin "kırmızı bölge" olarak kalmaya devam ettiğini, Hürmüzgan, Kürdistan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kirmanşah, Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Rezevi Horasanı'nın da "riskli eyaletler" arasında yer aldığını söyledi.

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşen İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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