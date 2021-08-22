İran sınırı 7/24 göz hapsinde!

İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, Van sınırında alınan tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, güvenlik duvarıyla ilgili bilgi verdi.

4 METRELİK DUVAR

560 kilometrelik İran sınırının 242 kilometresine dikenli telle birlikte 4 metre yüksekliğinde güvenlik duvarı ve devriye yolunun inşa edilmesi planlanıyor. Akşam'ın haberine göre, Iğdır ve Ağrı'daki güvenlik duvarı tamamlandı, Hakkari'de süren çalışmalarda sona gelindi. Van'da ise 64 kilometrelik güvenlik duvarı planlanıyor. 6 kilometresi tamamlandı. 109 kilometre aydınlatma sistemi, 79 kilometre kamera ve algılayıcı sistemi kuruldu. Termal kameralar ve gündüz görüş kameralarıyla sınırda kuş uçurmuyor. İran sınırında 189 adet elektrooptik gözetleme kulesi bulunuyor. Bu kuleler sayesinde termal kameralar ile en az 10 kilometreden insan algılama, en az 4 kilometreden ise insan tanıma yapılıyor. Gündüz görüş kameralarıyla en az 3 kilometreden insan, en az 8 kilometreden araç algılanabilirken, en az 1 kilometreden insan, en az 2 kilometreden araç tanınabiliyor.