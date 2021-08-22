VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
22 Ağustos 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 08:54:00

İran sınırı 7/24 göz hapsinde!

ABONE OL

İran-Türkiye sınır hattından kaçak giriş yapmak isteyen Afgan ve diğer düzensiz göçmenlere karşı güvenlik tedbirleri had safhaya çıkarıldı. AKŞAM sınırdaki çalışmaları izledi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, Van sınırında alınan tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, güvenlik duvarıyla ilgili bilgi verdi.

4 METRELİK DUVAR

560 kilometrelik İran sınırının 242 kilometresine dikenli telle birlikte 4 metre yüksekliğinde güvenlik duvarı ve devriye yolunun inşa edilmesi planlanıyor. Akşam'ın haberine göre, Iğdır ve Ağrı'daki güvenlik duvarı tamamlandı, Hakkari'de süren çalışmalarda sona gelindi. Van'da ise 64 kilometrelik güvenlik duvarı planlanıyor. 6 kilometresi tamamlandı. 109 kilometre aydınlatma sistemi, 79 kilometre kamera ve algılayıcı sistemi kuruldu. Termal kameralar ve gündüz görüş kameralarıyla sınırda kuş uçurmuyor. İran sınırında 189 adet elektrooptik gözetleme kulesi bulunuyor. Bu kuleler sayesinde termal kameralar ile en az 10 kilometreden insan algılama, en az 4 kilometreden ise insan tanıma yapılıyor. Gündüz görüş kameralarıyla en az 3 kilometreden insan, en az 8 kilometreden araç algılanabilirken, en az 1 kilometreden insan, en az 2 kilometreden araç tanınabiliyor.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı VAN İRAN AFGAN
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
Babamın soyadını kullanma artık

Babamın soyadını kullanma artık
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu
Erçel'i duygulandıran anne sorusu

Erçel'i duygulandıran anne sorusu
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
Sevgilisinin ailesiyle tanışacak

Sevgilisinin ailesiyle tanışacak
Carettalara yüzme dersi

Carettalara yüzme dersi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER