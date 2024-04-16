İran saldırısının görünmeyen yüzü: ''Katil İsrail, mağdur İsrail oldu''

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, İran-İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırıların perde arkasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Gazze'de yaşanan katliamı dünyaya duyurduğuna dikkat çeken Albayrak, "Türkiye'nin katkıları ile birlikte Avrupa'da, Amerika'da hatta bütün dünyada Gazze'de yaptıklarından dolayı Netanyahu'ya tepkiler hızla yükselmeye başladı. Türkiye sayesinde insanların Gazze'de olanları görme fırsatı oldu. Artık son dönemde Amerika bile Netanyahu'ya tavır koymaya başlamıştı. Onlar da bu yapılan baskıya dayanamamıştı. İçeride de yüz binler Netanyahu'ya tavır koyuyor. 'Artık bu savaşı bitir. Esirleri al!' baskısı var. Netanyahu, korkunç bir biçimde sıkışmış durumda. Ona mutlaka bir çıkış yolu lazımdı. Onun için de bunu tek yolu dikkatleri başka bir yere dağıtacak bir eylem. Oraya-buraya saldırdı ancak bunu başaramadı. Birçok yere saldırdı ama bir karşılık göremedi. Şam, saldırısı daha can acıtıcı bir saldırıydı ve İran'ın da buna karşılık vermesi gerekiyordu, İran da böyle bir karşılık verdi." ifadelerini kullandı.

"ADAM TAM TİYATROCU"

İran'ın saldırısının hemen ardından BMGK'da İsrail temsilcisinin yaptığı açıklamaya değinen Albayrak, "Saldırıyı öyle bir anlattı ki Gazze'de yaptıkları zulüm hiç aklınıza gelmez, Gazzelilerden daha çok mağdur olduklarını düşünürsünüz. Adam tam tiyatrocu! Öyle bir anlattı ki dünyanın bazı yerlerinde bu adamı dinleyerek ağlayanlar olmuş olabilir. Ve şimdi İsrail buna karşılık olarak misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz diyor." şeklinde konuştu.

"BİR GECEDE KATİL İSRAİL, MAĞDUR İSRAİL OLDU"

İran saldırısının sonucunda İsrail'in gündemi değiştirmeyi başardığına vurgu yapan Albayrak, "Bu saldırıdan hemen sonra dünyadaki her pazar Gazze'ye destek vermek için yapılan gösteriler olmadı. İsrail'deki Netanyahu'ya yönelik protesto gösterileri bitti. O günden sonra Gazze'de İsrail'in yaptığı vahşeti konuşmuyoruz. Bir gecede o katil İsrail, mağdur İsrail oldu." dedi.

"İRAN İSRAİL'E ARADIĞI İLACI VERDİ"

İran'ın bu saldırısının Netanyahu'yu rahatlattığını söyleyen Albayrak, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Netanyahu'nun zil takıp oynadığını düşünüyorum. Çünkü Netanyahu bir bu kadar saldırı daha yapabilmek için kredi elde etmiş oldu. Peki kime yaradı bu saldırı? İran'ın bu saldırıyı niçin yaptığına iyi bakmak lazım. Bir prestijdi bu! Sonuç İsrail lehine olan bir durum oldu. İran, İsrail'e tamda aradığı ilacı verdi. İran'ın İsrail'e hayat öpücüğü verdi diye değerlendiriliyor. İsrail'in bu saldırıyı önümüzdeki günlerde bozdurup bozdurup kullanacağını göreceğiz.