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31 Ekim 2023 Salı 16:27:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 16:27:00

İran Dışişleri Bakanı, yarın Türkiye'ye geliyor

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yarın Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yarın Türkiye'ye geliyor.

Etiketler : iran dısışleri hüseyin abdullahiyan türkiye ziyareti
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