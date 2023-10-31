Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yarın Türkiye'ye geliyor.
31 Ekim 2023 Salı 16:27:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 16:27:00
İran Dışişleri Bakanı, yarın Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yarın Türkiye'ye geliyor.
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