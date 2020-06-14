İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, 14-15 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla el e alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı. Diplomatik kaynaklar, Zarif'in İstanbul'a geleceğini bildirdi.