İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Siyonist rejim kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor
Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor." dedi.
Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir." diye konuştu.
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