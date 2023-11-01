İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Siyonist rejim kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Siyonist rejim kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor

Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir." diye konuştu.