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24 Ocak 2024 Çarşamba 14:07:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 14:07:00

İran Cumhurbaşkanı Reisi resmi törenle karşılandı

Kaynak: AA

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi resmi törenle karşıladı.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Reisi, Ankara'da resmi törenle karşılandı.

Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Reisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Reisi arasındaki resmi görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler, Irak, Suriye, Kafkasya, Afganistan ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

İKİLİ GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Başkan Erdoğan ve Reisi daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına katılacak.

Etiketler : iran reisi türkiye
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