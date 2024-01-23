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23 Ocak 2024 Salı 19:49:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 19:59:00

İran Cumhurbaşkanı Reisi bugün Türkiye'ye gelecek

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İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi'nin başkanlığında Ankara'da icra edileceği ifade edildi.

İletişim Başkanlığı'ndan Reisi ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Ocak 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin riyasetlerinde Ankara'da icra edilecektir.

Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır.

Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Ocak 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci...

Etiketler : İran Cumhurbaşkanı Türkiye ziyareti cumhurbaşkanı erdoğan
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