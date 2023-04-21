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21 Nisan 2023 Cuma 17:22:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 17:22:00

İran, Batı'yı uyardı: Teröristleri desteklemeyin

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avrupa ülkelerine 'terörist ve ayrılıkçı örgütleri desteklemekten ve barındırmaktan vazgeçme' çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile telefonda görüştü.

AA'nın haberine göre, görüşmede, iki ülke arasında varılan karşılıklı tutuklu ve mahkumların takasını öngören anlaşma, bu kapsamda İran-Belçika arasında adli etkileşimler, işbirliğindeki son durum ve ilgili anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmanın yolları ele alındı.

Bilim ve teknoloji, sanayi ve tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapan Reisi, Avrupa ülkelerine "terörist ve ayrılıkçı grupları desteklemeyi ve barındırmayı bırakma" çağrısında bulundu.

Belçika Başbakanı De Croo ise Tahran-Brüksel arasında karşılıklı işbirliği alanında varılan mutabakatlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Karşılıklı tutuklu ve mahkumların takasını öngören anlaşmayla ilgili hazırlanan tasarı, Temmuz 2022'de hem İran hem Belçika Parlamentosunda onaylanmıştı.

Belçika Anayasa Mahkemesi de anlaşmanın iptaline karşı açılan davayı reddetmiş ve Belçika'da hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi ile İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" suçlarından 40 yıl hapse mahkum edilen Belçika vatandaşı Olivier Vandecasteele'nin takasının yolu açılmıştı.

İran, diplomat Esedi'nin tutuklandığı olayın İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından İran ile Avrupa arasındaki ilişkileri sabote etmek için planlandığını öne sürmüştü.

Etiketler : iran batı terör ortadoğu
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