İran, Azerbaycan'da kurmuş! Hepsi ifşa oldu

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02 Kasım 2022 Çarşamba 09:36:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 09:36:00

İran Azerbaycan'da silahlı grup kurmuş: Ajanlar Tahran ve Şam'a götürülerek askeri eğitimden geçirildi

Kaynak: AA

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Azerbaycan'da İran'ın özel servislerinin kontrolü altında oluşturulan yasa dışı silahlı grubun ifşa edildiği, bu kapsamda 19 kişinin soruşturmaya sevk edildiği ve bazı şahısların gözaltına alındığı açıklandı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisince yapılan açıklamada, Azerbaycan vatandaşlarının, İran özel servislerince ülke sınırları dışında askeri eğitime tabi tutulmaları, finanse edilmeleri ve yönlendirilmeleri, Azerbaycan devlet güvenliğinin menfaatlerine aykırı olarak kullanılmak üzere şantaj ve diğer şiddet yöntemleriyle etki alanında tutulmalarına ilişkin kapsamlı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İran istihbaratının kontrolü altında dini fikirlerin telkin edilmesi yoluyla oluşturulan gizli ve yasa dışı silahlı grubun liderliğinin benzer suçlar nedeniyle 2018'de haklarında gıyaben tutuklama ve uluslararası arama kararı verilen ve şimdi İran'da saklanan Tohid İbrahimbeyli, Rövşen Esedov, Orhan Memmedov, Elşat Hacıyev ve diğer başka kişilere havale edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, geçen dönem zarfında çoğunlukla çeşitli suçlardan hüküm giyen ve kendilerini "Müslüman Birliği Hareketi" adlı örgütün üyesi olarak gören şahıslar arasından seçilen Azerbaycan vatandaşlarının üçüncü ülkeler üzerinden Tahran'a, oradan da askeri uçaklarla Şam'a götürüldüğü aktarıldı.

Bu kişilere, Suriye'de silah kullanma ve savaş taktikleri öğretildiği, tatbikatlara katılan her kişiye imzalı makbuz karşılığında farklı miktarlarda para verildiği ifade edildi.

Yasa dışı silahlı grupların askeri tatbikatlarına katıldıkları tespit edilen 19 Azerbaycan vatandaşının soruşturmaya sevk edildiği, aramalarda çok sayıda delilin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, İskender Hüseynov, Tural Hakverdiyev, Eltun Şükürov ve diğer şüphelilerin yasa dışı silahlı gruplara katılma suçuyla gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

- SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Araştırmalar sonucunda İran'da yaşayan Ruhulla Ahundzade ve diğer şüpheliler tarafından "yasa dışı grup üyelerine çeşitli talimatların verildiği" yönünde materyallerin de tespit edildiği aktarıldı.

Grup üyelerini, askeri tatbikatlara sevk eden kişilerden biri olan Orhan Esedov isimli şahsın, üçüncü bir ülkede terör eylemine teşebbüs ederken tutuklandığı bildirildi.

Söz konusu tatbikatlara katılan Fegan Memmedov isimli şahsın, İran'ın Bakü Büyükelçiliğine ait bir araçla Azerbaycan'a ulaştırılan ve üzerlerinde dini yazılar bulunan tişörtleri, ülkenin bazı bölgelerinde yapılması planlanan eylemlere katılanlara dağıtımını organize ettiğinin belirlendiği ifade edildi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin, işgalci eylemleri hususunda fikir ayrılığı yaşayan örgüt üyelerine İran özel servis elemanlarınca, katıldıkları tatbikatların görüntülerinin ve başka yöntemlerle şantaj yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Soruşturmanın sürdüğü vurgulanan açıklamada, yasa dışı silahlı gruplara dahil olan Azerbaycan vatandaşlarına karşı en ağır tedbirlerin alınacağı, onların ciddi cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Açıklamada, yabancı istihbarat birimlerinin etkisi altına giren vatandaşlara, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'ne zamanında bilgi vermeleri gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Etiketler : Azerbaycan Fegan Memmedov Ermenistan Silahlı Kuvvetleri
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