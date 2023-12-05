VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tepki... "Gazze'de yaşananlar insanlık suçu"
İşgalci İsrail'den Hizbullah'a hava saldırısı
Piyasa değeri 3 milyon 590 bin lira! İstanbul Havalimanı'nda operasyon
AK Partili Özcan'dan Yavaş'a tepki: Hangi yüzle aday oluyorsun
Umman Körfezi'nde 17 tekneye el kondu
Nijerya'da bir köy yanlışlıkla bombalandı: 85 ölü
05 Aralık 2023 Salı 11:37:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 11:37:00

İran: ABD'ye yapılan saldırılarla bağlantımız yok

Kaynak: AA

ABONE OL

İran, ABD'nin Suriye ve Irak'taki üslerine İran destekli milis gruplar tarafından düzenlenen saldırılarla bağlantısı olmadığını ifade etti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD, İsrail ve İngiltere'nin iddialarına ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) mektup gönderdi.

Mektubunda, İran'ın bölgedeki ABD güçlerine saldırılarla ilgisi olmadığını savunan İravani, İsrailli şirkete ait yük gemisi Galaxy Leader'a Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından el konulmasında da Tahran'ın herhangi bir rolü olmadığını kaydetti.

İRAN DESTEKLİ GÜÇLERİN ABD VE İSRAİL HEDEFLERİNE SALDIRILARI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde bölgedeki "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor. Saldırıları Suriye ve Irak'taki İran destekli milis gruplar üstleniyor.

Saldırılarla ilgili İran'ı suçlayan ABD yönetimi, 27 Ekim'de başlamak üzere Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan tesislere hava saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler de 31 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Husiler, ayrıca Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husiler, 19 Kasım'da ise Kızıldeniz'de İsrailli gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrailli şirkete ait bir ticari gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini duyurmuştu.

Husiler, son olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu. Husiler, gemilerden birinin İHA'yla diğerinin deniz füzesi ile vurulduğu aktarmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün yaptığı açıklamada, İran'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların "nihai sorumlusu" olduğunu öne sürmüştü.

İran yönetimi Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

Etiketler : iran abd husiler
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX