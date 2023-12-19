Irak'tan Ankara'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in beraberinde Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile Ankara'ya geleceğini duyurdu.

Konuk bakanlar ile üst düzey diğer yetkililerden oluşan Iraklı heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

Güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.