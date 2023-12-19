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19 Aralık 2023 Salı 12:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 12:30:00

Irak'tan Ankara'ya kritik ziyaret

Kaynak: AA

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Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Irak Dışişleri ve Savunma Bakanları bugün Türkiye'ye geliyor. Konuk bakanlar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in beraberinde Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile Ankara'ya geleceğini duyurdu.

Konuk bakanlar ile üst düzey diğer yetkililerden oluşan Iraklı heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

Güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Etiketler : dışişleri bakanlığı ırak ankara diplomasi
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