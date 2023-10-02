Irak'taki yangın faciasında yaralanan 20 kişi tedavi için Türkiye'ye sevk edildi
Kaynak: İHA
Irak'ın Musul kentinde geçtiğimiz günlerde düğün salonunda çıkan yangında yaralanan 20 kişi tedavi için Türkiye'ye sevk edildi.
Irak'ın Musul kentinde 26 Eylül'de çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu düğün salonunda çıkan ve 114 kişinin ölümüne sebep olan yangında yaralananlardan bazıları tedavi için Türkiye'ye sevk edildi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yangın faciasında yaralanan 82 yaralıdan 20'sinin askeri uçakla tedavi için İstanbul'daki hastanelere sevk edildiği bildirildi.
Çoğunluğunu Hıristiyanların oluşturduğu Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesindeki düğün salonunda çıkan yangının salonda kullanılan havai fişek nedeniyle çıktığı açıklanmıştı.
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