Irak'taki kritik güvenlik zirvesi başladı
Kaynak: TRT Haber, AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'taki güvenlik zirvesi başladı. Görüşmelerin gündeminde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları var.
Aralık ayında Ankara'da gerçekleşen güvenlik zirvesinin ikincisi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılıyor.
Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek somut adımlar masada.
Irak'ta terör örgütü PKK'nın bitirilmesi süreci devam ederken aynı zamanda Türkiye, Kalkınma Yolu Projesiyle Bağdat ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı planlıyor. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Irak'ın Basra Körfezinden doğrudan Türkiye'ye uzanan bir ticari yol oluşturulmuş olacak.
Bağdat'taki güvenlik zirvesinde ayrıca enerji konuları da masaya yatırılacak. Bu çerçevede Irak'taki doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara sevk edilmesiyle Irak-Türkiye petrol hattının yeniden sevkiyata başlaması değerlendirilecek.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Nisan ayında Irak'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
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