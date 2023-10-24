İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ardından ABD'nin Irak ve Suriye'deki askeri üsleri sık sık saldırıların hedefi olurken, saldırıyı Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan İslami Direniş Örgütü üstlendi.
Irak'taki ABD üssüne saldırı!
Kaynak: İHA
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda roketler üssün çevresine isabet etti.
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.
Irak'ın batısında yer alan Anbar'da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik kaynakları, üssün çevresine 2 adet Grad füzesi düştüğünü belirterek, saldırı sonrası bölgede arama yapan güvenlik güçlerinin füze rampası bulduğunu ifade etti. Güvenlik kaynakları, saldırıda hasar veya can kaybı olmadığını bildirdi.
- Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
- DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
- Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
- BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
- BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
- "Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"