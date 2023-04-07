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07 Nisan 2023 Cuma 21:10:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 21:10:00

Irak'ta Süleymaniye Havalimanı'nda patlama

Kaynak: AA

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Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, akşam saat 16.18'de havalimanı tel örgülerinin yakınlarında bir patlama gerçekleştiği kaydedildi.

Patlama sonrası meydana gelen yangının kontrol altına alındığı, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin araştırmanın devam ettiği ve detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Patlamanın sebebine dair ise bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : ırak süleymaniye havalimanı patlama

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